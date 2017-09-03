ميركل: من الواضح أن تركيا يجب ألا تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي

برلين – (أ ف ب)

أعلنت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل مساء الاحد انها تريد الدخول في نقاش حول وقف مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، مؤكدة انها لا تؤمن بامكانية حصول هذا الانضمام.

وقالت ميركل خلال مناظرة تلفزيونية استعدادا للانتخابات التشريعية في 24 سبتمبر "من الواضح انه لا يجب ان تصبح تركيا عضوا في الاتحاد الاوروبي".

واضافت انها تريد "مناقشة هذا الامر" مع شركائها في الاتحاد الاوروبي "لنرى اذا كان بالامكان التوصل الى موقف مشترك ازاء هذه النقطة واذا كان بامكاننا وقف مفاوضات الانضمام".

وتابعت "انا لا ارى ان الانضمام قادم، ولم اؤمن يوما بانه يمكن ان يحدث"، مضيفة ان المسألة تكمن في معرفة من "سيغلق الباب" اولا، تركيا او الاتحاد الاوروبي.

وتجري مفاوضات صعبة بين الاتحاد الاوروبي وتركيا منذ العام 2005 الا انها باتت شبه متوقفة منذ اشهر عدة بسبب التطورات الاخيرة في تركيا بعيد الانقلاب الفاشل الصيف الماضي.

ولوقف هذه المفاوضات لا بد من قرار اجماعي من قبل دول الاتحاد الاوروبي.

ويعتبر هذا الموقف لميركل تصعيدا واضحا بمواجهة تركيا.

وتتهم المانيا السلطات التركية بانها تحتجز لاسباب سياسية مواطنين المانا يحمل بعضهم الجنسية التركية.

وفرضت المانيا عقوبات اقتصادية على تركيا اثر هذه الاعتقالات، الا ان برلين تجنبت حتى الان المطالبة بوقف مفاوضات الانضمام.

واكدت ميركل انها تريد اتخاذ "موقف قاطع" ازاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.