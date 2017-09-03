«التحرير» تنشر تفاصيل اتفاق الأهلي وبيدفيست في صفقة «ماكاماني»

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اقترب الأهلي من حسم صفقة ماكاماني ماهلابي لاعب فريق بيدفست الجنوب أفريقي وبات اللاعب على بعد خطوات قليلة من الانتقال لصفوف القلعة الحمراء رسميًا,

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة من مسؤلي الأهلي مع بيدفيست وقد كشف مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء عن تفاصيل تلك المفاوضات حيث أكد أن الطرفين اتفقا على أن يسدد الأهلي مليون و200 ألف دولار علي دفعات قد تكون ثلاثة اقساط في الغالب بينما لم يتحدد حتى الأن النسبة التي سيحصل عليها بيدفيست في حالة إعادة البيع التي سيحصل عليها بيدفيست في حالة قيام الأهلي ببيع اللاعب مستقبلًا ومن النتظر أن يتم حسم هذا الشرط خلال الساعات القليلة القادمة على أن يتم لإعلان عن اتمام الصفقة بعد 24 ساعة على أقصى تقدير

وبموجب الاتفاق سينضم ماكاماني للقلعة الحمراء وسيتم قيده قبل يوم 7 سبتمبر وهو أخر موعد للقيد على أن ينضم اللاعب للفريق قبل مواجهة طلائع الجيش في افتتاح الدوري يوم 10 سبتمبر الجاري.

وعن التأخير في انهاء الصفقة أكد المصدر أنه كان من المفترض الإعلان عن الصفقة اليوم إلا أن التأخر في كتابة العقد بالنسختين العربية والانجليزية وبعض المدوالات القانونية بين الطرفين في تفاصيل العقد تسبب في تأجيل الإعلان عنها.

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وكشف المصدر أن المفاوضات مع بيدفيست بدأت منذ أن نال اللاعب إعجاب الجهاز الفني بقيادة حسام البدري الذي أوصى بالتعاقد مع موهبة بيدفيست الذي يجيد اللعب كجناح ايسر ومهاجم وأكثر ما يميزه السرعة الفائقة التي تشبه سرعات ماليك إيفونا لاعب الأهلي السابق بالإضافة إلى امتلاكه مهاة فردية عالية.

وأوضح أن الأهلي خاض مفاوضات شاقة لأن اللاعب كان مطلوبًا من أندية بلجيكية و برتغالية وأخيرًا من جالطة سراي التركي.



وأكد المصدر أن نادي صن دوانز عرض مليونًا و400 الف دولار " كاش " لشراء اللاعب إلا ان مالك نادي بيدفيست كان يقلقه بيع لاعب موهوب مثل ماكاماني لمنافسه المباشر في جنوب افريقيا، وفي نفس الوقت كان الأهلي قد حصل على رغبة اللاعب ووكيله حيث أن ماكاماني فضل عرض الأهلي.