ميركل: الإسلام "المتوافق مع الدستور" جزء من ألمانيا

برلين - (د ب أ)

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن الإسلام يعتبر بالنسبة لها جزءا من ألمانيا "لكنه الإسلام المتوافق مع الدستور".

جاء ذلك مساء اليوم الأحد خلال المناظرة الوحيدة التي تجمع بين ميركل ومارتن شولتس منافسها على منصب المستشار في الانتخابات المقبلة.

وفي سياق متصل، قال شولتس إن "الإسلام هو طائفة دينية مثل أي طائفة أخرى قابلة للاندماج في بلادنا".

وأكد السياسيان المتنافسان أن الدعاة المتشددين في المساجد الألمانية ليسوا موضع قبول في ألمانيا.

وقالت ميركل إن عدد المسلمين المنحدرين من دول عربية، قد ارتفع، وأضافت المستشارة الألمانية أنه يتعين إغلاق المساجد في حال حدوث أشياء " لا تروق لنا".

من ناحية أخرى، طالبت ميركل بتكثيف التدريبات المقدمة إلى الأئمة في ألمانيا، وقالت إن هؤلاء الأئمة بحاجة إلى تعاليم تتوافق مع الدستور.