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المتهم بمحاولة قتل جارته في المعصرة: "متسولة ومعاها فلوس كتير"

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مصراوي Masrawy

المتهم بمحاولة قتل جارته في المعصرة: "متسولة ومعاها فلوس كتير"

10:31 م الأحد 03 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالشروع في قتل جارته بمنطقة المعصرة بعد فشله في سرقتها.

واعترف المتهم في التحقيقات بأن ضائقة مالية دفعته لسرقة جارته، وأنها متسولة ولديها أموالاً كثيرة، لكنه فوجئ بتواجدها داخل مسكنها فقرر طعنها خوفًا من افتضاح أمره.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المعصرة، إخطارًا من مستشفى حلوان العام بوصول سيدة بالعقد الرابع من عمرها تدعى "ب.ا"، متسولة، وبها عدة طعنات بالبطن وفي حالة حرجة.

وكشفت تحريات الرائد عمرو شوقي معاون أول مباحث المعصرة، أن وراء ارتكاب الوقعة "وليد.ف" عاطل مسجل سرقات، وأن المتهم تسلل إلى سطح منزل جارته، اعتقادًا بعدم وجودها بغرض سرقتها، وعندما شاهدها بالشقة طعنها بسلاح أبيض، خوفًا من افتضاح أمره وهرب إلى منزله، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة للتحقيق.​

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مصراوي Masrawy

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