وزيرة التضامن: 637 ألف مواطن صرفوا معاش شهر 9 من الـ«ATM»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن 637 ألفًا و824 مواطنًا صرفوا معاش شهر 9 من الصارفات الآلية بدءًا من مساء الخميس (ليلة العيد) وحتى الساعة الثامنة مساء يوم الأحد، بإجمالى 762800112 جنيها، موضحة أن عمليات الصرف منتظمة ومستمرة فى كل محافظات الجمهورية من خلال الماكينات الخاصة بمنظومة المعاشات ومن ماكينات الصرف الخاصة بمجموعة بنوك مصر وماكينات صرف البريد.

وأضافت الوزيرة، فى بيان اليوم، أن غرفة عمليات من صندوقى التأمينات - الحكومى والعام والخاص - منعقدة طوال أيام عيد الأضحى لمتابعة الموقف على مدار اليوم وتقوم فى حالة وجود عطل بماكينات الصرف، بالإبلاغ والمتابعة حتى إصلاحه أولا بأول بالتواصل مع شركة أى فاينانس، كما أن شركة أمانكو تقوم بتغذية الماكينات بالنقدية كلما استدعى الأمر ذلك طوال أيام العيد.

ولفتت الوزيرة إلى أن الخط الساخن لتلقى شكاوى خاصة بماكينات الصراف الآلى "ATM" يعمل خلال إجازة عيد الأضحى ويتلقى استفسارات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف من خلال أرقام "كول سنتر"وهى: 19680 و19683 .

شاهد أيضا

فيما تلقى الخط الساخن حوالى ألفى مكالمة يوميا تبلغ عن وجود أعطال فى ماكينات الصراف الآلى أو تسأل عن موعد صرف المعاشات من البنوك.

جدير بالذكر أن من يحمل بطاقة صرف المعاشات الآلية يبلغ عددهم 6 ملايين مواطن يمثلون نحو 79% من إجمالى أصحاب المعاشات والذين يتجاوز عددهم 9 ملايين صاحب معاش ومستحق.