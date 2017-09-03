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وزير الدفاع الأمريكي: أي تهديد من كوريا الشمالية سيواجه برد عسكري ضخم

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الأمريكي: أي تهديد من سيواجه برد عسكري ضخم

09:49 م الأحد 03 سبتمبر 2017

وزير الدفاع الأمريكي: أي تهديد من كوريا الشمالية سيواجه برد عسكري ضخم

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

القاهرة – (مصراوي)

حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، من أن أي تهديد للولايات المتحدة الأمريكية أو الأراضي التابعة لها مثل جزيرة جويام، من جانب كوريا الشمالية سيواجه برد عسكري ضخم.

وقال ماتيس في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد اجتمع بمجموعة صغيرة من المسئولين عن ملف الأمن القومي بالولايات المتحدة، وذلك بعد التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف ماتيس "لدينا العديد من الخيارات العسكرية وأراد الرئيس معرفة تفاصيل عن كل منها، أوضحنا أننا قادرين على الدفاع عن أنفسنا وعن حلفائنا في كوريا الجنوبية واليابان في مواجهة أي هجوم".

واعتبر وزير الدفاع أن أي تهديد للولايات المتحدة وأراضيها التي من بينها جويام أو الحلفاء، سيتم مواجهتها برد عسكري ضخم.

وأعلنت بيونج يانج اليوم أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية يمكن حملها على صاروخ باليستي عابر للقارات، وأعقبها تصريحات من كوريا الجنوبية حول وقوع زلزال اصطناعي بالقرب من موقع للتجارب النووية في الجارة كوريا الشمالية.

وذكرت هيئة الرصد الجيولوجي بالنرويج أن الاختبار النووي لكوريا الشمالية جاءت قدرته التفجيرية أقوى ثماني مرات من قنبلة هيروشيما النووية التي ضربت بها الولايات المتحدة المدينة اليابانية عام 1945.

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