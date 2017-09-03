محافظة الغربية: اتخاذ الإجراءات كافة لمواجهة السحابة السوداء

الغربية - مروة شاهين:

أعلن اللواء طلعت منصور، السكرتير العام لمحافظة الغربية، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق قش الأرز، وذلك من خلال التنسيق مع جهاز شؤون البيئة وكذلك متابعة قرار محافظ الغربية بخصوص غلق المكامير والفواخير الملوثة للبيئة من 15 أغسطس إلى 15 نوفمبر موعد نهاية منظومة قش الأرز.

جاء ذلك خلال استقبال السكرتير العام للرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة محمد شهاب عبد الوهاب؛ لبحث آلية التعاون المشترك بين الجانبين للتصدي لتلك الظاهرة، في حضور السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء فتحي عبد الغني.

وأضاف السكرتير العام أنه تم الاتفاق على تسهيل كل الإجراءات بشأن تأجير المعدات المدعمة من البيئة للزراعة واستخدامها في تجميع الأرز خلال الموسم الحالي.​