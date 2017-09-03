الحجر الصحي في الإسكندرية يبدأ إجراءات استقبال الحجاج العائدين

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن إدارة الحجر الصحي بمطار برج العرب بدأت اليوم الأحد استقبال الحجاج القادمين من الأراضي المقدسة بعد الانتهاء من شعائر فريضة الحج.

وأضاف حجازي، في تصريح له اليوم الأحد، أن إجراءات الحجر الصحي تتمثل في توقيع الكشف الطبي على جميع الحجاج لدى عودتهم من الأراضي المقدسة، تحسبًا لإصابة أحدهم بالأمراض المعدية، وهذا فضلاً عن متابعتهم لمدة 6 أيام بعد الوصول تحسبًا لظهور أي أعراض مرضية.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم أبوسليمان، مدير إدارة الحجر الصحي بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، أن الإدارة كانت وزعت ما يزيد عن 92 ألف قناع تنفس واقي، و10 آلاف مطوية تحوي الإرشادات الصحية على حجاج القرعة والسياحة الذين غادروا البلاد من مطار برج العرب وعددهم 4119 حاجًا في الفترة من الجمعة 11 أغسطس وإلى السبت 19 أغسطس، على متن 16 رحلة طيران.

وأضاف أبو سليمان أن 10 من الأطباء إلى جانب طاقم التمريض يعملون على استقبال الحجاج والكشف عليهم على مدار اليوم، كما بدأ عمل مركز معلومات الحجر الصحي للمرة الأولى بمطار برج العرب لتسجيل معلومات الحجاج العائدين على مدار 24 ساعة يوميًا.​