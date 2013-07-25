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بان كى مون: أكثر من 100 ألف قتيل فى سوريا حتى الآن

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بان كى مون: أكثر من 100 ألف قتيل فى سوريا حتى الآن بان كى مون: أكثر من 100 ألف قتيل فى سوريا حتى الآن

أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، بانى كى مون، أن عدد القتلى الذين سقطوا فى الحرب السورية حتى الآن، تخطى 100 ألف قتيل، مشددا على ضرورة عقد مؤتمر جنيف 2 فى أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها مون للصحفيين فى مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، قبيل لقاء له مع وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، وأعرب الأمين العام لكيرى عن عميق شكره لما قدمه من إسهامات فى مجال حقوق الإنسان والأمن والسلم العالميين، موضحا أن الأزمة السورية كانت على رأس الموضوعات التى تناولها مع الوزير الأمريكى فى لقائهما.

ولفت مون إلى أن المأساة الإنسانية فى سوريا تزداد أبعادها كل يوم، مشيرا إلى أن الحرب السورية التى بدأت قبل عامين ونصف العام أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يزيد على 100 ألف شخص، فضلا عن اضطرار ملايين الأشخاص للهجرة من أماكن إقامتهم ولجوئهم إلى دول الجوار السورى.

وتابع "يجب علينا أن نجد حلا لتلك الأزمة، ويجب على جميع الأطراف العمل فى هذا الصدد"، وأضاف أنه ينتظر حاليا تقريرًا من الكيميائى السويدى آكى سلستروم، رئيس بعثة التحقيق الأممية عن الأسلحة الكيميائية فى سوريا.
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