رئيسة الوزراء البولندية ترفض "ابتزاز" الأوروبيين في ملف اللاجئين

وارسو – (أ ف ب)

أكدت رئيسة الوزراء البولندية اليمينية بياتا شيدلو أن بلادها ترفض "الابتزاز" من جانب "أكبر" شركائها الأوروبيين للقبول بآلاف من طالبي اللجوء وفق نظام الحصص لإعادة توزيع اللاجئين على دول الاتحاد.

وقالت شيدلو في مقتطفات من مقابلة مع مجلة سيسي اليمينية نشرت الأحد "لا يمكن ابتزازنا عبر التهديد بقطع جزء من التمويل الاوروبي لنا كعقوبة، لأننا لا نوافق على اعادة توزيع اللاجئين من شمال افريقيا والشرق الأوسط".

وفي يوليو الفائت، قال المفوض الاوروبي المكلف شؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس إن بروكسل ستتخذ اجراءات قانونية ضد المجر وبولندا وجمهورية تشيكيا "لعدم وفائها بالتزاماتها القانونية على صعيد إعادة التوزيع" وفق برنامج الحصص.

ويمكن أن يحيل الاتحاد الاوروبي ملف الدول الثلاث على محكمة العدل الاوروبية ما قد يؤدي الى فرض غرامات عليها.

واعتبرت شيدلو إن "التمويل الأوروبي وسياسات الاندماج هما من دعائم الاتحاد الاوروبي تماما كحرية حركة السلع والخدمات. من حقنا الحصول عليها... لذا، نُصر على الالتزام بالمعاهدات الأوروبية ونرفض إملاءات الدول الكبيرة" في ما يتصل بحصص اللاجئين.

وتأتي تصريحات شيدلو في وقت يتوقع أن ترفض محكمة العدل الاوروبية مذكرة احتجاج من المجر وسلوفاكيا ضد برنامج الحصص الإجبارية للاجئين، التي استحدثها الاتحاد إبان الازمة التي شهدتها أوروبا في العام 2015.

وأدى ازدياد موجات الفرار من الحرب في سوريا، والأزمات والفقر في الشرق الأوسط والدول الافريقية الى اندلاع أكبر أزمة لاجئين في اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

والخطة الاوروبية التي اعتمدت في سبتمبر 2015 بهدف اعادة توزيع 160 الف شخص خلال عامين، نفذتها دول الاتحاد الاوروبي في شكل بطيء.

فحتى تموز/يوليو الفائت، تم إعادة توزيع 24 ألف لاجىء فقط كانوا وصلوا الى إيطاليا واليونان على دول أخرى في الاتحاد.