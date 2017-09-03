وزير المالية: مساعدات أمريكا «رمزية».. ونسير بخطة اقتصادية قوية

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وصف الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، المساعدات الأمريكية التي تتلقاها مصر، والتي تقرر تخفيضها مؤخرًا، بـ«الرمزية».

ونفى الجارحي، خلال حواره ببرنامج «بلا قيود»، عبر فضائية «بي بي سي»، الأحد، أن تكون الخطوة الأمريكية ضربة للاقتصاد المصري الذي يتعافى، مؤكدًا أهمية العلاقات بين البلدين والتي تمتد لزمن طويل.

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تابع: «نسير بخطة اقتصادية قوية وسليمة، وأمورنا تتحسن بشكل قوي»، مشيرًا إلى أنه «خلال الـ6 أشهر المقلبة ستنحسر نسب التضخم، وستعود للنسب العادية في ضوء وضع اقتصادي سليم، وستسير الأمور بشكل أفضل».

أكد وزير المالية، أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا في أسعار الفائدة.