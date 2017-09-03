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حقيقة تحويل صحيفة الجمهورية إلى إصدار أسبوعي

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حقيقة تحويل صحيفة الجمهورية إلى إصدار أسبوعي حقيقة تحويل صحيفة الجمهورية إلى إصدار أسبوعي

التحرير

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نفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ما تداوله أحد المواقع ، حول وجود اتجاه لدى الهيئة لتحويل جريدة الجمهورية إلى إصدار أسبوعي فقط بدلا من صدورها بشكل يومي.

وقال جبر، في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، إنها شائعات عارية تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة لم تدرس مثل هذه المقترحات من الأساس، ولم يتم إدراجها في جدول أعمالها.

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وأضاف أن الهيئة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقها في التصدي لمثل هذه الأخبار التي تثير البلبلة وتنال من حالة الاستقرار التي تسود المؤسسات الصحفية القومية، لافتًا إلى أن مثل هذه الأخبار غير الصحيحة، تأتي في الوقت الذي أقرت فيه الهيئة الوطنية للصحافة مشروع الإصلاح الشامل في المؤسسات الصحفية القومية، ووضعت جدولًا زمنيًا للتنفيذ في مختلف المؤسسات.

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التحرير

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