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القضاء الإيراني يؤكد عقوبة السجن عشرة أعوام بحق ثلاثة أمريكيين

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مصراوي Masrawy

القضاء الإيراني يؤكد عقوبة السجن عشرة أعوام بحق ثلاثة أمريكيين

09:20 م الأحد 03 سبتمبر 2017

القضاء الإيراني يؤكد عقوبة السجن عشرة أعوام بحق ثلاثة أمريكيين

إيران

طهران – (أ ف ب)
أكد القضاء الايراني في الاستئناف عقوبة السجن عشرة اعوام بحق اميركي ومواطنين ايرانيين اميركيين اثنين ومواطن لبناني بتهمة "التعاون" مع الولايات المتحدة، بحسب ما اعلن النائب العام في طهران الاحد.

ويأتي هذا القرار الذي بثته ايضا وكالة "ميزان اون لاين" التابعة لوزارة العدل في غمرة التوتر بين ايران والولايات المتحدة التي صعدت خطابها حيال طهران منذ تسلم دونالد الرئاسة.

وقال النائب العام في طهران عباس جعفري دولت ابادي ان مواطنا اميركيا "حكم عليه بالسجن عشرة اعوام بتهمة التعاون مع حكومات اجنبية وتم تأكيد الحكم بحقه في الاستئناف".

والمحكوم هو تشيو وانغ، صيني اميركي سبق ان اعلن القضاء الايراني في 17 يوليو الحكم عليه بالسجن عشرة اعوام بتهمة "التسلل" من دون الادلاء باي تفاصيل عن الوقائع التي اتهم على اساسها.

واضاف دولت ابادي الاحد ان "مواطنا لبنانيا (هو نزار زكا) حكم عليه بالسجن عشرة اعوام لتعاونه مع الاميركية".

وتابع "كذلك، حكم على مواطنين ايرانيين (يحملان ايضا الجنسية الاميركية) بالسجن عشرة اعوام للتعاون مع حكومة عدوة. وتم تأكيد عقوبتهما في الاستئناف".

والمواطنان الايرانيان الاميركيان المذكوران هما رجل الاعمال سياماك نمازي ووالده محمد باقر نمازي، وسبق ان حكم عليهما مع اللبناني نزار زكا وثلاثة اخرين في اكتوبر 2016 بالسجن عشرة اعوام بتهمة "التجسس" لحساب واشنطن.

وطالبت الولايات المتحدة مرارا بالافراج الفوري عن نمازي ووالده.

وتطالب واشنطن ايضا بان تتعاون طهران في شأن روبرت ليفنسون، العنصر السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الذي فقد في ايران منذ 2007 وتؤكد طهران انها لا تملك اي معلومات جديدة حول مصيره.

هذا المحتوى من

AFP

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