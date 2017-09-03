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الجيش اليمني يعلن مقتل 70 حوثيا في مواجهات شمال غربي البلاد

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مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يعلن مقتل 70 حوثيا في مواجهات شمال غربي البلاد

09:18 م الأحد 03 سبتمبر 2017

الجيش اليمني يعلن مقتل 70 حوثيا في مواجهات شمال غربي البلاد

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش اليمني الوطني، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الأحد، أن 70 من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، قتلوا خلال الأيام الماضية، في جبهة ميدي بمحافظة حجة المحاذية للحدود ، شمال غربي البلاد.

ونقل موقع الجيش (26 سبتمرنت) عن مصادر ميدانية قولها إن "ما لا يقل عن 70 من عناصر المليشيات الانقلابية (مسلحو الحوثي وقوات صالح) قتلوا في سلسلة هجمات متكررة، قاموا بشنها خلال الأيام الماضية، على مواقع الجيش الوطني داخل مدينة ميدي، في محاوله منهم لاسترداد أجزاء كبيرة من المدينة التي تم السيطرة عليها من قبل الجيش قبل أيام".

وأضافت المصادر أن المواجهات مستمرة بين الجيش الوطني والمليشيات، منذ سيطرة الجيش الوطني على معظم أحياء مدينه ميدي وحتى مساء اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن " قوات الجيش الوطني كبدت مسلحي الحوثي وقوات صالح خسائر بشرية ومادية فادحة، وأن معنويات المليشيات الحوثية في حالة انهيار كامل".

ونفت المصادر ما تحدثت به وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، بشأن ضرب معسكر التحالف العربي بمدينة ميدي بصاروخ باليستي، مشيرة إلى أن الصاروخ سقط في الصحراء دون أن ينفجر.

وتحدثت المصادر ذاتها بأن "صواريخ كاتيوشا تابعة للحوثيين أطلقت على أماكن مختلفة من مدينة ميدي؛ غير أنها لم تسبب خسائر مادية أو بشرية في صفوف الجيش الوطني".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا منذ نهاية شهر مارس عام 2015 ضد الحوثيين وحلفائهم من قوات صالح، بطلب من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي الذي يتهم الحوثيين بالانقلاب على السلطة بقوة السلاح.

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