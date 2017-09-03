شولتز يعد بإلغاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي حال فوزه ضد ميركل

برلين - (د ب ا)

قال مارتن شولتس ، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، اليوم الأحد في مناظرة مع منافسته على منصب المستشارية انجيلا ميركل، أنه حال فوزه منصب المستشار في ألمانيا ، فإنه سوف يلغي المفاوضات الخاصة بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف، في المناظرة تليفزيونية "عندما اكون المستشار سألغي مفاوضات عضوية الاتحاد الاوروبي مع تركيا".

يذكر ان محادثات الانضمام بين تركيا والاتحاد الاوروبى متوقفة حاليا، بينما تدهورت العلاقات بين الجانبين بسبب ازمة اللاجئين والتغييرات الدستورية التى قام بها الرئيس التركى رجب طيب اردوغان.