قسد: أكثر من 1500 قتيل مدني خلال حملة تحرير الرقة السورية

حلب - (د ب أ)

أكد قائد عسكري في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن أكثر من 1500 شخص قتلوا في مدينة الرقة التي تحولت أغلب مبانيها إلى ركام.

وقال القائد العسكري،الذي لم يتم تسميته، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المئات من المدنيين قتلوا خلال القصف وجراء الألغام ،التي وضعها تنظيم داعش،والمعارك التي قاربت الثلاثة أشهر في أحياء المدينة، وإن مئات الجثث لا زالت تحت الأنقاض وأن بعض تلك الجثث في الشوارع".

وأضاف القائد العسكري "منذ أيام خرجت مجموعة من أهالي الرقة تحدثوا عن وجود روائح كريهة تفوح من بعض المباني المدمرة، مما يدل على وجود جثث تحت تلك الأنقاض بل أن بعض الجثث تفسخت نتيجة القصف والقذائف العشوائية، وأن جرحى وقتلى داعش يقوم عناصرهم بنقلها، في حين تترك جثث المدنيين في الشوارع وتحت الأنقاض".

وأكد القائد العسكري أن السيطرة على مدينة الرقة أصبحت قريبة حيث إن "المساحة التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش أصبحت صغيرة جداً وتبلغ أقل من 40 بالمئة من مساحة المدينة، وهذه لا تستغرق سوى وقت قليل (لتحريرها)، وأن المدنيين الذين يتمكنون من الخروج من المدينة يتحدثون عن أعداد قليلة من الدواعش الذين عمدوا إلى تفخيخ المباني، ونحن ننتظر من التحالف الدولي إرسال أجهزة حديثة ومتطورة لكشف وإبطال مفعول تلك الألغام والعبوات التي زرعها تنظيم داعش ، مما يسهل علينا التقدم وحماية المدنيين".

ووصف القائد العسكري الدمار الذي حل بالمدينة بأنه "رهيب ومخيف" وأن أغلب المناطق التي شهدت اشتباكات تعرضت للدمار و" أن كثيرا من المباني الطابقية سويت بالأرض ".

ودمرت طائرات التحالف اليوم جامع النور في منطقة الدرعية غرب المدينة بشكل كامل، بعد تعرضه من قبل للقصف وتفجير سيارات تحمل وقودا بجانبه، حسبما أضاف مصدر عسكري.

وكان مسؤول في الهلال الأحمر السوري قال لـ (د.ب.أ) إن "أغلب المباني الحكومية والمدارس والأفران والمعامل دمرت بشكل كامل".

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية وفصائل معارضة أخرى حملة لتحرير مدينة الرقة منذ بداية شهر يونيو الماضي .