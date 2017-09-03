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فيلق الرحمن: مقتل العشرات من القوات السورية في كمين بحي جوبر

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مصراوي Masrawy

فيلق الرحمن: مقتل العشرات من القوات السورية في كمين بحي جوبر

08:36 م الأحد 03 سبتمبر 2017

فيلق الرحمن: مقتل العشرات من القوات السورية في كمين بحي جوبر

فصيل فيلق الرحمن

حلب - (د ب أ)
أعلن فصيل فيلق الرحمن المعارض قتل 25 عنصراً للقوات السورية الحكومية بكمين، ظهر اليوم الأحد، على جبهات حي جوبر شرق العاصمة دمشق.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من فيلق الرحمن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " فيلق الرحمن أعلن عن قتل 25 عنصراً من قوات الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري في كمين نفذه على جبهات حي جوبر شرقي دمشق أثناء هجومها على مواقعه".

كما أعلن الفيلق عن تدمير عربة شيلكا وإعطاب دبابة وجرافة عسكرية للفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام خلال محاولتها التقدم على جبهات بلدة عين ترما بريف دمشق الشرقي.

وتعرض حيا جوبر وعين ترما لقصف صاروخي عنيف من قبل القوات الحكومية وبحسب المصادر الإعلامية، فإن أكثر من 40 صاروخاً من نوع أرض- أرض وعشرات القذائف المدفعية والصاروخية سقطت على عين ترما وجوبر، كما تعرضت بلدات الغوطة الشرقية لقصف أيضاً .

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