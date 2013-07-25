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مسلحون يعدمون 14 سائق آلية نقل شيعى فى العراق

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مسلحون يعدمون 14 سائق آلية نقل شيعى فى العراق مسلحون يعدمون 14 سائق آلية نقل شيعى فى العراق

أعدمت مجموعة مسلحة 14 سائق آلية نقل من الشيعة فى العراق على خلفية طائفية الخميس، فى وقت بلغ عدد الذين قتلوا فى أعمال عنف فى البلاد أكثر من 670 شخصا منذ بداية يوليو.

وقال مدير ناحية سليمان بيك (140 كلم شمال بغداد محمد البياتى لوكالة فرانس برس ان مسلحين ينتمون إلى "دولة العراق الإسلامية"، الفرع العراقى لتنظيم القاعدة، "قتلوا بعد منتصف الليل 14 سائق شاحنة ومركبة نقل على الطريق بين بغداد وكركوك".

وأضاف أن المسلحين "اخذوا الشاحنات، فيما تمكن عدد من سائقى الشاحنات الأخرى من الفرار" نحو قرى قريبة من موقع الهجوم على بعد 10 كلم جنوب ناحية سليمان بيك.

وأوضح مسئولون أمنيون ومحليون لفرانس برس، أن المجموعة المسلحة المكونة من 40 شخصا أقامت حاجز تفتيش وهميا، حيث عمدت إلى القبض على سائقى الشاحنات التى كانت تعبر الطريق السريع بين بغداد وإقليم كردستان، "فأطلقت سراح السنة منهم وأعدمت الشيعة".

وأشار البياتى إلى أن الهجوم على سائقى الشاحنات التى كانت معظمها تنقل مواد بناء، تم بالتزامن مع هجوم شنه مسلحون على ناحية سليمان بيك، حيث استهدفوا مركز الشرطة فيها وأبراج مراقبة ومركزها بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة.

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