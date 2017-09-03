حاكم تكساس: تكلفة إعادة الإعمار بعد إعصار هارفي قد تصل إلى 180 مليار دولار

هيوستن (الولايات المتحدة ) -(د ب أ)

قال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، اليوم الأحد، إن تكاليف إعادة إعمار المناطق،التي ضربها إعصار هارفي بالولاية، يمكن أن تصل إلى 180 مليار دولار.

وتتزايد التكاليف في الوقت الذي لا يزال فيه عشرات الآلاف من الأشخاص في ملاجئ، مع مواصلة مياه الفيضانات في الانحسار وبدء السكان العودة إلى منازلهم التي اجتاحتها الفيضانات.

وقال أبوت، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية، : "هذه سوف تكون اضخم كارثة يجب على الناس إحكام سيطرتهم عليها. فهي تحد قد يستغرق التغلب عليه عدة سنوات ".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع ،أمس السبت، على إعلان معدل لاعتبار تكساس منطقة كوارث ،وذلك للسماح للحكومة الأمريكية بأن تتحمل أكبر قدر من الإنفاق على جهود الإغاثة.

وطلب البيت الأبيض من الكونجرس الموافقة على تمويل طارئ بقيمة 85.7 مليار دولار كمبلغ أولي، من أجل التعامل مع حجم الدمار على أن يتبعه طلب مبلغ آخر بقيمة 7.6 مليار دولار.

وقال مسؤولون بمدينة هيوستن إنه صدر أمر بالقيام بعمليات إخلاء أخرى بشان عدة مناطق من المدينة قريبة من خزانات يتم فيها عمليات ضخ للمياه تحت السيطرة من أجل تجنب حدوث اضطرابات في حال هطول آخر للأمطار.

وشارك ترامب في صلوات أقيمت في كنسية بواشنطن اليوم الأحد، بعدما أعلن عن يوم وطني للصلاة من أجل ضحايا هارفي. وكان ترامب قد زار المناطق المتضررة يوم أمس السبت.