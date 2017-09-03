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بالصور.. قرينة الرئيس السيسي ترافقه في زيارته إلى الصين

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مصراوي Masrawy

بالصور.. قرينة الرئيس ترافقه في زيارته إلى الصين

08:45 م الأحد 03 سبتمبر 2017

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الرئيس السيسي يصل إلى مدينة شيامين الصينية للمشاركة في قمة

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الرئيس السيسي يصل إلى مدينة شيامين الصينية للمشاركة في قمة "بريكس"

القاهرة - مصراوي:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأحد، إلى مدينة "شيامن" الصينية؛ للمشاركة في اجتماعات قمة دول تجمع "بريكس".

وكان في استقبال الرئيس السيسي عدد من كبار المسئولين الصينيين وأعضاء السفارة المصرية، فضلًا عن بعض الأطفال الذين استقبلوه بالورود.

ورافقت السيدة انتصار السيسي، الرئيس خلال زيارته إلى الصين للمشاركة في قمة "بريكس".

ومن المقرر أن يشارك الرئيس في منتدى أعمال "بريكس" الذى سينظم جلسة خاصة عن ، حيث يلقي خلالها كلمة يستعرض فيها، أمام نخبة من ممثلى مجتمع الأعمال والاقتصاد والمال، جربة المصرية فى تنفيذ برنامج النمو الاقتصادى المستدام، وما تتيحه مصر من فرص واعدة للاستثمار من خلال مختلف المشروعات الجارى تنفيذها حالياً.

كما يتضمن برنامج الرئيس أيضاً لقاء مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وذلك للتباحث بشأن عدد من الموضوعات الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويحضر الرئيس السيسي مأدبة عشاء يقيمها الرئيس الصيني تكريماً للزعماء المشاركين فى اجتماعات القمة، كما سيحضر حفلاً فنياً ستنظمه الصين بمناسبة افتتاح أعمال القمة بحضور قادة الدول المشاركة فيها.

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