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وزيرة التضامن تطلع مدير مكتب صندوق النقد الدولي بمصر على برامج الحماية

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مصراوي Masrawy

وزيرة التضامن تطلع مدير مكتب صندوق النقد الدولي بمصر على برامج الحماية

08:37 م الأحد 03 سبتمبر 2017

وزيرة التضامن تطلع مدير مكتب صندوق النقد الدولي بمصر على برامج الحماية

وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي

القاهرة - (أ ش أ):

أطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، المدير الجديد لمكتب صندوق النقد الدولي في رضا باقر، على برامج الحماية الاجتماعية، وبحث خطط التوسع في برامج حماية المرأة والطفل، وبرامج التنمية الريفية المتصلة بحماية الفقراء من آثار التضخم والموازية لخطط الإصلاح الاقتصادي.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن باقر حرص في مستهل عمله في القاهرة على زيارة وزارة التضامن؛ وأن الجانبين ناقشا إجراءات الشمول المالي التي تبنتها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال بنك ناصر وبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وبرامج تطوير الحضانات التي تتبناها الوزارة.

وأفاد البيان أن والي أوضحت لباقر أن هناك 14 ألف حضانة مرخصة متفاوتة المستوى، بالإضافة إلى وجود أكثر من 5 آلاف حضانة أخرى غير مسجلة أو مرخصة وتحتاج إلى المساعدة لرفع مستوى خدماتها وتسجيل غير المُسجَل منها.

كما أكدت والي أن الوزارة تولي أهمية لتطوير الحضانات في مصر؛ لأن ذلك يسهل على الأطفال الاندماج في المدرسة ويرفع عن كاهل الأسرة الجهد والوقت الذي يستغرقونه في رعاية وتربية الأطفال، إضافة إلى أن الحضانة تعد اللبنة الأولى في تكوين شخصية الطفل.

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