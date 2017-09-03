حالتا غرق ونجاة اثنين بالإسكندرية.. والمحافظة: انتشال جثة والبحث عن أخرى

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية عن غرق شخصين ونجاة اثنين آخرين، اليوم الأحد، في منطقة كليوباترا شرقي المحافظة أثناء محاولتهم السباحة قرب الشاطئ خلال ثالث أيام عيد الأضحى.

وقال بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم: "إنه بعد ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى بوجود حالات غرق بمنطقة كليوباترا، كلّف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف باتخاذ اللازم وتوضيح الأمر".

أضاف البيان أنه تبين ورود بلاغ بنزول ٤ شباب تتراوح أعمارهم ما بين ١٥و١٧عامًا بالمنطقة الصخرية الموجودة بكليوباترا، والتي تستخدم كموقع لتشوين مصدات الأمواج وكموقع للحماية البحرية التابعة لشركة القنال، وهي منطقة صخرية وغير مخصصة للاستحمام.

وأوضح البيان أنه تم إنقاذ شخصين من الموت فيما غرق اثنين، مبينًا أنه تم انتشال جثة أحدهما ومازال البحث جاريًا عن الأخرى، وهم أحمد نور الدين (١٦ سنة)، ويوسف أحمد هارون (١٧ سنة)، وتقوم حاليًا فرقة الإنقاذ النهري بالبحث وتمشيط المنطقة للبحث عن الجثة المفقودة.

ونعت محافظة الإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف الشابين اللذين لقيا حتفهما، مطالبة المواطنين بالالتزام بتعليمات نزول البحر والغوص والإنقاذ.