مدير أمن الإسكندرية يبحث الاستعدادات لمباراة مصر وأوغندا

الإسكندرية - أ ش أ:

اجتمع مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر مع ممثلي المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات مديرية الأمن والأجهزة الأمنية وممثلي اتحاد الكرة والجهات المعاونة بمحافظة الإسكندرية اليوم /الأحد/؛ للاستعداد لتأمين مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر وأوغندا المقررة بعد غدٍ الثلاثاء.

وتقرر - خلال الاجتماع - تكثيف الخدمات على كافة الطرق المؤدية إلى استاد برج العرب الذي تُقام عليه المباراة، عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد ومنع أي شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة، وتتكلف إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد عدا حاملي التذاكر.

وتقوم إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتأمين الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي، بجانب وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأية ملحوظات.

كما تقرر تعزيز الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث ما يهدد الأمن، وتم التنسيق مع إدارة الاستاد على تجهيز المحيط الخارجي للاستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التليفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.

وأكد مدير الأمن حضوره وكافة المستويات الإشرافية والقيادية ميدانيًا لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة بكل دقة.​