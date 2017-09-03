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أمن أسوان: ضبط 24 من المشاركين في مسيرة النوبة

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مصراوي Masrawy

أمن أسوان: ضبط 24 من المشاركين في مسيرة النوبة

08:42 م الأحد 03 سبتمبر 2017

أمن أسوان: ضبط 24 من المشاركين في مسيرة النوبة

تشديدات امنية

أسوان - إيهاب عمران:
أعلن العميد محمود عوض، مدير المباحث الجنائية بأسوان، إلقاء القبض اليوم الأحد على 24 نوبيًا شاركوا في مسيرة حملت اسم "يوم التجمع النوبي"، مضيفًا أن قرار ضبطهم جاء لعدم اتباعهم الخطوات القانونية في تنظيم المسيرات باستخراج التصريح الأمني، ولقطعهم طريق كورنيش النيل، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية.

وتصدت أجهزة الأمن لمسيرة نظمها عدد من النشطاء النوبيين، كانت قادمة من ميدان الجزيرة شمال مدينة أسوان، في إطار الدعوات التي أطلقت تحت شعار "يوم التجمع النوبي".

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المشاركين في المسيرة بعد وصولها كورنيش النيل، وكان من بين الملقى القبض عليهم محمد عزمي رئيس الاتحاد النوبي العام السابق بأسوان.

تلقى مدير الأمن اللواء فتح الله حسني إخطارًا من العميد محمود عوض مدير المباحث الجنائية بتحرك المسيرة باتجاه كورنيش النيل، حيث تم الدفع بقوات الأمن التي تمركزت بالقرب من منطقة كورنيش النيل، وتعاملت مع المسيرة وألقت القبض على عدد من المشاركين فيها. كما نشرت قوات الأمن تعزيزات مكثفة بكورنيش النيل، وأمام ديوان عام محافظة أسوان، وبالقرب من ميدان نادي أسوان الرياضي، وفي ميدان الشهداء، وبمحيط حديقة درة النيل، تحسبًا لأي ردة فعل غير متوقعة.

وكانت هناك دعوات أطلقتها الكيانات النوبية، اليوم، للاحتشاد ثالث أيام العيد لتنظيم احتفالية فنية يصاحبها وقفة للمطالبة بتنفيذ مطالب أبناء النوبة المتعلقة بحق العودة على ضفاف بحيرة ناصر وإنشاء هيئة عليا لإعادة إعمار النوبة وإلغاء القرار 444 الخاص بالمناطق الحدودية المحظور التواجد فيها، وتنفيذ المادة 236 من الدستور والتي تنص على حق العودة للنوبيين خلال 10 سنوات.​

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