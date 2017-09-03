الزمالك يتعادل مع الفيصلي الأردني ودياً

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تعادل نادي الزمالك مع مضيفه الفيصلي الأردني بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب عمان الدولي، في مهرجان اعتزال اللاعب حسونة الشيخ.

تقدم الفيصلي عن طريق بهاء مجدي في الدقيقة 15، وأحرز الزمالك هدفين متتالين من تصويبة قوية للوافد الجديد كابونجو كاسونجو والثاني من مراوغة رائعة لكابوريا في الدقائق 68 و69، قبل أن يتعادل الفيصلي من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك جنش عن طريق بهاء مجدي أيضًا في الدقيقة 85.



قاد الزمالك فنيا طارق يحيى وشاهد المدير الفني الجديد نيبوشا المباراة من المدرجات