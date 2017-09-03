أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الزمالك يتعادل مع الفيصلي الأردني ودياً

Google+ Print
الزمالك يتعادل مع الفيصلي الأردني ودياً الزمالك يتعادل مع الفيصلي الأردني ودياً

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعادل نادي مع مضيفه الفيصلي الأردني بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب عمان الدولي، في مهرجان اعتزال اللاعب حسونة الشيخ.

تقدم الفيصلي عن طريق بهاء مجدي في الدقيقة 15، وأحرز الزمالك هدفين متتالين من تصويبة قوية للوافد الجديد كابونجو كاسونجو والثاني من مراوغة رائعة لكابوريا في الدقائق 68 و69، قبل أن يتعادل الفيصلي من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك جنش عن طريق بهاء مجدي أيضًا في الدقيقة 85.
 
قاد الزمالك فنيا طارق يحيى وشاهد المدير الفني الجديد نيبوشا المباراة من المدرجات

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

خاص مع سيف - أحمد سليمان يعلن قائمته فى انتخابات الزمالك

خاص مع سيف - أحمد سليمان يعلن قائمته فى انتخابات الزمالك

خاص مع سيف - لقاء خاص مع أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادى الزمالك وحديث عن قائمته الانتخابية

خاص مع سيف - لقاء خاص مع أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادى الزمالك وحديث عن قائمته الانتخابية