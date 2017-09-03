هولندا تسحق بلغاريا بثلاثية في تصفيات مونديال روسيا 2018

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فاز المنتخب الهولندى على نظيره البلغارى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم الأحد، على ملعب أمستردام أرينا، ضمن منافسات الجولة الثامنة بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

أحرز هدف المنتخب الهولندى الأول اللاعب ديفي بروبر فى الدقيقة 7، وعزز تقدم الهولنديين اللاعب أرين روبن بالهدف الثانى فى الدقيقة الـ67، قبل أن يقلص الفارق للمنتخب البلغارى اللاعب جورجى كوستادينوف في الدقيقة 69، ليعود اللاعب ديفى بروبر ويحرز الهدف الثالث لفريقه والثانى له.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الهولندى إلى النقطة الـ13 بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد المنتخب البلغارى عند النقطة الـ12 بالمركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الاولى.