رئيس الوزراء التونسى: سنصل لقتلة البراهمى فى وقت قريب

قال رئيس الوزراء التونسى على العريض، إن "قوات الأمن ستصل فى وقت قريب" لقتلة محمد البراهمى، القيادى بـ"ائتلاف الجبهة الشعبية التونسية" المعارضة.

وأضاف العريض فى تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس: "أصدرنا تعليمات للجهات الأمنية من أجل تعبئة ما يمكن من الوسائل والفرق للكشف عن الجناة فى وقت قريب".

وبخصوص ردود الفعل على اغتيال البراهمى والتى شملت احراق مقرات لحزب النهضة الذى يقود الائتلاف الحكومى ودعوات للعصيان العام، قال رئيس الوزراء التونسى إن "هناك جهات تريد استغلال حالة الإرباك من علمية الاغتيال من أجل استنساخ الأزمة المصرية فى تونس".