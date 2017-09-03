إسرائيل والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الأمني وتهديد الإرهاب

تل ابيب - (د ب أ)

بحثت إسرائيل والولايات المتحدة اليوم الأحد عددا من القضايا بما في ذلك تعزيز التعاون الأمني بينهماوالتطورات الإقليمية ووالتهديد العالمي للإرهاب.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين اليوم الاحد فى مقر اقامته مع مدير المخابرات الوطنية الأمريكى دان كاتس، الذى يقوم باول زيارة له لاسرائيل فى منصبه الجديد، بحسب صحيفة"يديعوت احرونوت" في موقعها الإلكتروني .

وذكرت الصحيفة أن مدير الاستخبارات الإسرائيلية) الموساد)، يوسي كوهين، حضر الاجتماع.

ووفقا للصحيفة، أكد الرئيس ريفلين لمدير المخابرات الوطنية الأمريكية، قلق إسرائيل من التأثير السلبي لإيران على الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأعرب الرئيس الإسرائيلي للمسؤول الأمريكي عن تقديره الكبير لدعم الولايات المتحدة الثابت لأمن دولة إسرائيل.

يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة وقعتا في شهر سبتمبر عام 2016 اتفاقا دفاعيا تاريخيا بقيمة 38 مليار دولار لمدة عشر سنوات، هو الأكبر من نوعه بين الدولتين.