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البابا تواضروس ينفي مطالبة أستراليا باستقبال لاجئين مسيحيين

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مصراوي Masrawy

البابا تواضروس ينفي مطالبة أستراليا باستقبال لاجئين مسيحيين

08:26 م الأحد 03 سبتمبر 2017

البابا تواضروس ينفي مطالبة أستراليا باستقبال لاجئين مسيحيين

البابا تواضروس

القاهرة - مصراوي:

نفى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، طلبه من الأسترالية استقبال لاجئين مصريين مسيحيين.

وأوضح في حواره مع جريد "AAP"، أن قرار الهجرة قرار شخصي، ويرجع إلى الشخص نفسه، وأحواله المادية وظروفه الاجتماعية.

وتابع البابا: نجد أن المصريين المهاجرين لأستراليا حاليًا يتزايد فيه عدد المسلمين عن المسيحيين، وهذا يؤكد أنه قرار شخصي.

وفي سياق آخر، أكد البابا تواضروس أن "دعم الحكومة المصرية ضرورة في تحدياتها الاقتصادية لكي يتحسن الاقتصاد بما يعود على الشعب المصرى بحياة أفضل لأنه يستحق ذلك".

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