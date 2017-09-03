البابا تواضروس ينفي مطالبة أستراليا باستقبال لاجئين مسيحيين
البابا تواضروس ينفي مطالبة أستراليا باستقبال لاجئين مسيحيين
08:26 م الأحد 03 سبتمبر 2017
البابا تواضروس
القاهرة - مصراوي:
نفى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، طلبه من الحكومة الأسترالية استقبال لاجئين مصريين مسيحيين.
وأوضح في حواره مع جريد "AAP"، أن قرار الهجرة قرار شخصي، ويرجع إلى الشخص نفسه، وأحواله المادية وظروفه الاجتماعية.
وتابع البابا: نجد أن المصريين المهاجرين لأستراليا حاليًا يتزايد فيه عدد المسلمين عن المسيحيين، وهذا يؤكد أنه قرار شخصي.
وفي سياق آخر، أكد البابا تواضروس أن "دعم الحكومة المصرية ضرورة في تحدياتها الاقتصادية لكي يتحسن الاقتصاد بما يعود على الشعب المصرى بحياة أفضل لأنه يستحق ذلك".
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