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مسئول بالاتحاد الأوروبي: جاهزون لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

مسئول بالاتحاد الأوروبي: جاهزون لتشديد العقوبات على

08:03 م الأحد 03 سبتمبر 2017

مسئول بالاتحاد الأوروبي: جاهزون لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك

بروكسل - (د ب أ)
أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي "جاهز لتشديد سياسته العقابية" في أعقاب أحدث تجربة نووية لكوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الأحد، أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية يمكن حملها على صاروخ باليستي عابر للقارات.

وأوضح توسك في بيان أن التجربة تنتهك بشكل خطير التزامات كوريا الشمالية بالقانون الدولي.

وقال إن التجربة "تدفع المجتمع الدولي للتوحد في رد فعل سريع وحاسم".

وقال: "إننا ندعو مجلس الأمن الدولي أن يتبنى عقوبات دولية أخرى وأن يقدم حلا أقوى لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل سلمي، فالمخاطر أصبحت مرتفعة للغاية".

وأضاف توسك أنه يتعين على كوريا الشمالية "أن تتخلى عن أسلحتها من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية وبرامج الصواريخ الباليستية بشكل كامل ولا يمكن الرجوع عنها وبشكل يمكن التحقق منها. ويجب أن توقف كل النشاطات ذات الصلة على الفور".

ودعا كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار بشأن برنامجها بدون أي شروط.

كانت المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،فيدريكا موجيريني، قد ذكرت إن التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية تمثل "استفزازا كبيرا" و"تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي".

ودعت موجيريني كوريا الشمالية إلى المشاركة في "حوار" لتحقيق "نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية" ، وقالت إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سوف يناقشون القضية الأسبوع المقبل خلال اجتماع في العاصمة الاستونية تالين.

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مصراوي Masrawy

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