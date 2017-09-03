زاخاروفا: أمريكا سعت لتفتيش منشآت ‏دبلوماسية روسية بحثًا عن متفجرات

موسكو - (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ‏الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن وكالات الاستخبارات الأمريكية سعت لتفتيش منشآت ‏دبلوماسية روسية بحثًا عن متفجرات.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن زاخاروفا قولها: "هل ‏تعلمون ماذا كانوا يبحثون عنه.. لن تصدقوا.. لقد كانوا يبحثون عن متفجرات".. وسخرت زاخاروفا من تصور الأمريكيين لإمكانية حمل الدبلوماسيين الروس مواد متفجرة في حقائبهم ‏الأنيقة.

وأضافت زاخاروفا : "إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية كان يحدوها الأمل في أن يفقد ‏الدبلوماسيون الروس أعصابهم وحينها تتصف روسيا بالعدوانية".

وتابعت: "في الثاني من سبتمبر، وصلت سيارات سوداء تابعة لمكتب التحقيقات ‏الفيدرالي (إف.بي.أي) وضباط من وزارة الخارجية الأمريكية إلى مقر قنصليتنا العامة في ‏سان فرانسيسكو ودخلوا إلى المبنى.. وقبل ذلك بيوم قال رئيس المديرية إنه إذا أُغلقت ‏أبواب مجمعنا الدبلوماسي - وهو ملكية خاصة - فسوف تُكسر.. والأكثر من ذلك، توجهت ‏سيارة تابعة لشركة خاصة متخصصة في فتح الأبواب والأقفال والخزائن إلى بعثتنا التجارية ‏في واشنطن.. ولقد نشرنا هذا الفيديو على الإنترنت".

وأردفت زاخاروفا قائلة: "لا أعلم كيف تحمل دبلوماسيونا فتح الأبواب وتحلوا بضبط النفس".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت - في بيان نُشر في وقت سابق - أن السلطات الأمريكية ‏صادرت أمس مباني القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيكيو والبعثة التجارية في ‏واشنطن، وهي ممتلكات روسية خاصة تتمتع بحصانة دبلوماسية، ومُنع الموظفون الروس ‏من دخول مبانٍ مستأجرة تابعة للبعثة التجارية الروسية في نيويورك.

ووصفت روسيا ‏الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة بـ"الخطوة العدائية ‏الواضحة"..داعية السلطات الأمريكية إلى إعادة المنشآت الدبلوماسية فورًا.​