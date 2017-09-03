ارتفاع عدد الوفيات بين حجاج السياحة إلى 16 حالة

مكة المكرمة - (أ ش أ):

ارتفع عدد الوفيات بين حجاج بعثة السياحة إلى 16 حالة، اليوم الأحد.

وتلقت بعثة الحج السياحي إخطاراً من المشرفين بوفاة 4 حالات وهم: سامي حسين يوسف أباظة وتامر فوزى السيد إبراهيم وإبراهيم أحمد أحمد الفولاني وفريال على حسنين ومحمد عيد علي علام.

وقامت بعثة وزارة السياحة بإنهاء إجراءات دفنهم بمكة المكرمة بناء على موافقة أهلهم .