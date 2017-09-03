أمن أسوان يلقي القبض على مشاركين بمسيرة نوبية (صور)

استنفار أمني في أسوان تزامنًا مع "يوم التجمع النوبي" (صور)

أسوان - إيهاب عمران :

تصدت أجهزة الأمن في محافظة أسوان، اليوم الأحد، لمسيرة نظمها عدد من النشطاء النوبيين، كانت قادمة من ميدان الجزيرة شمال مدينة أسوان، في إطار الدعوات التي أطلقت تحت شعار "يوم التجمع النوبي".

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المشاركين في المسيرة بعد وصولها كورنيش النيل، ومن بين الملقى القبض عليهم محمد عزمي رئيس الاتحاد النوبي العام السابق بأسوان.

تلقى مدير الأمن اللواء فتح الله حسني إخطارًا من العميد محمود عوض مدير المباحث الجنائية بتحرك المسيرة باتجاه كورنيش النيل، حيث تم الدفع بقوات الأمن التي تمركزت بالقرب من منطقة كورنيش النيل، وتعاملت مع المسيرة وألقت القبض على عدد من المشاركين فيها.

كما نشرت قوات الأمن تعزيزات مكثفة بكورنيش النيل، وأمام ديوان عام محافظة أسوان، وبالقرب من ميدان نادي أسوان الرياضي، وفي ميدان الشهداء، وبمحيط حديقة درة النيل، تحسبًا لأي ردة فعل غير متوقعة.

وكانت هناك دعوات أطلقتها الكيانات النوبية، اليوم، بتنظيم تجمع نوبي تحت شعار "العيد في النوبة أحلى" بهدف إحياء التراث والثقافة النوبية، الأمر الذي رفض أمنيًا لعدم وجود تصريح مسبق. ​