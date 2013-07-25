أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

محمود عباس يستقبل منسق مجلس الأمن القومى الأمريكى لشئون الشرق الأوسط

Google+ Print
محمود عباس يستقبل منسق مجلس الأمن القومى الأمريكى لشئون الشرق الأوسط محمود عباس يستقبل منسق مجلس الأمن القومى الأمريكى لشئون الشرق الأوسط

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، المساعد الخاص للرئيس الأمريكى باراك أوباما ومنسق مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيل جوردن، بحضور القنصل الأميركى العام مايكل راتني.

وناقش الجانبان خلال اللقاء نتائج جهود وزير الخارجية الأميركى جون كيرى الهادفة لاستئناف المفاوضات.

من جانبه، صرح الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بأن الجانب الفلسطينى بانتظار الدعوة الأمريكية حسب الاتفاق مع الوزير كيرى، ليتوجه الوفد الفلسطينى إلى واشنطن لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365