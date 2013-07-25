محمود عباس يستقبل منسق مجلس الأمن القومى الأمريكى لشئون الشرق الأوسط

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، المساعد الخاص للرئيس الأمريكى باراك أوباما ومنسق مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيل جوردن، بحضور القنصل الأميركى العام مايكل راتني.

وناقش الجانبان خلال اللقاء نتائج جهود وزير الخارجية الأميركى جون كيرى الهادفة لاستئناف المفاوضات.

من جانبه، صرح الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بأن الجانب الفلسطينى بانتظار الدعوة الأمريكية حسب الاتفاق مع الوزير كيرى، ليتوجه الوفد الفلسطينى إلى واشنطن لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.

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