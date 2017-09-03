إسعاف الأقصر: غطينا الطرق السريعة بـ 85 سيارة خلال العيد

الأقصر - محمد محروس:

قال الدكتور معمر عبد الهادى، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الأقصر، إنه تم الدفع بـ 85 سيارة إسعاف خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وتم وضع خطة للتعامل مع الأحداث الطارئة التي تحدث نتيجة الزحام والتكدس والتجمعات الكبيرة للمواطنين في أماكن متفرقة، منها محيط المساجد، والأندية، والحدائق والمتنزهات العامة، وغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها المواطنون كل عام.

وأضاف مدير الإسعاف أن ذلك جاء في إطار إعلان حالة الطوارئ القصوى ومنع إجازات العاملين بالمرفق، ووضع خطة متكاملة لتغطية الطرق السريعة، تشمل مداخل ومخارج المحافظة، تحسبًا لأي بلاغات في مدن ومراكز محافظة الأقصر، مشيرًا إلى انعقاد غرفة عمليات مركزية لمتابعة الخدمات الطبية والبلاغات الصحية تعمل على مدار 24 ساعة.​