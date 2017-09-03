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صربيا: القبض على 3 أشخاص بعد ارتطام سيارتهم بموكب الرئيس

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مصراوي Masrawy

صربيا: القبض على 3 أشخاص بعد ارتطام سيارتهم بموكب الرئيس

07:45 م الأحد 03 سبتمبر 2017

صربيا: القبض على 3 أشخاص بعد ارتطام سيارتهم بموكب الرئيس

الرئيس ألكسندر فوسيتش

بلجراد - (أ ش أ)

ألقت السلطات الصربية القبض على 3 أشخاص بعد أن ارتطمت سيارتهم بموكب الرئيس ألكسندر فوسيتش ، الذي لم يتعرض لأذى.

وذكرت قناة " اليوم" - نقلا عن تقارير إخبارية من بلجراد مساء اليوم الأحد- أن الحادث وقع في بلجراد باستخدام سيارة من طراز بنتلي تحمل لوحات أسبانية..فيما وجهت السلطات الصربية للأشخاص الثلاثة الذين يحملون الجنسية الصربية تهمة تعريض أمن الرئيس فوستيس للخطر.

وأشارت القناة إلى أن وسائل الإعلام المحلية المقربة من الرئيس الصربي دأبت على ترديد أنه يتعرض لمؤامرة للقتل غير أن المعارضة وصفت تلك التقارير بأنها محاولة لتصوير الرئيس على أنه ضحية ، وتأتي بهدف إبعاد الأنظار عن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.​

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