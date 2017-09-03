جابريل يتهم كوريا الشمالية بتأجيج الوضع في شبه الجزيرة الكورية

برلين - (د ب أ)

اتهم وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، النظام الشيوعي في كوريا الشمالية، بعد تجربتها النووية الأخيرة، بتعمد تأجيج الوضع المتوتر بطبيعته في شبه الجزيرة الكورية.

وقال نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الأحد:" نحن جميعا معرضون معا لهذا التهديد، ولذلك فمن المهم التوصل بصورة مشتركة إلى رد متعقل وواضح".

وأضاف الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وفقا لما نقلته عنه الخارجية الألمانية:" أنا، باسم الحكومة الألمانية، أدين هذا التصرف من جانب كوريا الشمالية بأشد العبارات".

وخلال ندوة انتخابية في مسقط رأسه في مدينة جوسلار، قال جابريل:" قبل كل شيء يجب أن نمنع تحول مثل هذه الحالات ككوريا الشمالية إلى مثال، كما نعرف في الوقت نفسه بأنه من غير الممكن التدخل عسكريا في كوريا الشمالية".

وحذر جابريل من ردود فعل ساخنة من قبل الولايات المتحدة، وقال إن وزير الدفاع ووزير الخارجية الأمريكيين " لديهما نظرة واقعية، وهؤلاء أشخاص أذكياء، والخطر فقط يأتي في حال تبنى الرئيس (دونالد ترامب) رأيا آخر، فالمشكلة الوحيدة في الولايات المتحدة هي أن الرئيس يقول شيئا والإدارة تقول آخر".

كان ترامب توعد كوريا الشمالية مؤخرا بـ" النار والغضب" إذا واصلت توسيع نطاق ترسانتها النووية.