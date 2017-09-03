طائرات التحالف الدولي تقتل 20 من مسلحي داعش غربي العراق

الرمادي (العراق) - (د ب أ)

أعلن مصدر عسكري عراقي، اليوم الأحد، مقتل 20 مسلحا من عناصر تنظيم داعش بقصف نفذته طائرات التحالف الدولي قرب قضاء راوة /320 كيلومترا غرب بغداد/.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "طائرات التحالف الدولي قتلت اليوم 20 مسلحا من عناصر داعش، عندما قصفت رتلا عسكريا تابعا للتنظيم، كان قادما من صحراء القائم القريبة من الحدود مع سورية باتجاه مدينة راوة، فيما لاذ بقية عناصر الرتل بالفرار".

وأوضح المصدر العسكري أن" التنظيم يقوم بتعزيز عناصره في مدن غرب العراق، من المناطق الصحراوية استعدادا لعمليات الجيش العراقي المزمع انطلاقها لإبعاد التنظيم من غرب العراق".

وأضاف المصدر أن "الطيران العراقي قتل اليوم أيضا أربعة من عناصر داعش كانوا يهمون بزرع عبوات ناسفة في منطقة الكيلو 160 على الطريق الدولي إلى منفذ طريبيل مع الأردن".

وعلى صعيد آخر، قال مصدر طبي لـ (د.ب.أ) إن" طائرة مجهولة الهوية قامت بقصف أحد المحلات التجارية في منطقة السكك في مدينة القائم /500 كيلومتر غرب بغداد/على الحدود السورية، مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفلة وإلحاق أضرار مادية بالمحلات التجارية".

ويسيطر تنظيم داعش على مدينة القائم القريبة من الحدود مع الأراضي السورية منذ منتصف عام 2014.