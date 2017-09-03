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ترامب: نبحث وقف كل أشكال التجارة مع شركاء كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

: نبحث وقف كل أشكال التجارة مع شركاء

07:33 م الأحد 03 سبتمبر 2017

ترامب: نبحث وقف كل أشكال التجارة مع شركاء كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ينظر في فرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع كوريا الشمالية، بعد أن أجرى النظام في بيونج يانج تجربة نووية اخرى.

وأضاف ترامب على موقع تويتر "الولايات المتحدة تدرس، بالإضافة إلى خيارات أخرى، وقف كل التجارة مع أي دولة تتعامل مع كوريا الشمالية".

وقد يكون لفرض ما يسمى بعقوبات ثانوية تأثير كبير على الصين، التي حثها ترامب على بذل المزيد من الجهد للضغط على كوريا الشمالية.

وكان وزير الخزانة الاميركي ستيف منوشين اعلن في وقت سابق انه بصدد وضع مجموعة عقوبات تنص على " أن أي شخص يرغب في الدخول في معاملات تجارية معهم سيحرم من القيام باعمال تجارية او تجارية معنا".

كانت كوريا الشمالية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الأحد، أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية يمكن حملها على صاروخ باليستي عابر للقارات.

وتعقيبا على ذلك ،قال ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر إن " أقوال وأفعال بيونج يانج مازالت عدائية للغاية وخطيرة على الولايات المتحدة الأمريكية".

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مصراوي Masrawy

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