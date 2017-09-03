تخليدًا لذكرى هشام منسى.. الأهلى ينظم بطولة «الوفاء» للكاراتيه

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قرر جهاز الكاراتيه بالنادي الأهلي تنظيم بطولة «الوفاء» تخليدًا لذكرى الراحل هشام منسي، مدرب الكاراتيه السابق بالقلعة الحمراء، خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري، بصالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

ومن المقرر أن يقام في البطولة منافسات الكاتا والكوميتيه (جماعي وفردي) في المراحل السنية، من عمر خمس سنوات، وحتى 18 سنة (بنين وبنات)، وحددت اللجنة المنظمة للبطولة 100 جنيه، كرسوم للتسجيل في منافسات الفردي، و200 جنيه لتسجيل فرق الجماعي.

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كما وضعت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز عدة للفائزين، حيث يحصل صاحب المركز الأول على ميدالية ذهبية وشهادة تقدير، ويحصل صاحب المركز الثاني على ميدالية فضية وشهادة تقدير، بينما يحصل صاحب المركزين الثالث والرابع على ميدالية برونزية وشهادة تقدير، بينما سيحصل البراعم على ميدالية تذكارية للبطولة