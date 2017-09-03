عبد الحفيظ يتحدث عن موعد عودة «معلول وأزارو» والسفر إلى تونس

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أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن التونسي علي معلول يعود إلى القاهرة يوم 7 سبتمبر الجاري، وذلك عقب المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية إنه يتواصل باستمرار مع المهاجم المغربي وليد أزارو، لاعب الفريق، من أجل معرفة موعد عودته للانتظام في تدريبات الأهلي، كما حرص على تهنئة أزارو بتحقيق المنتخب المغربي للفوز على مالي في تصفيات المونديال.

وبخصوص مباراة الترجي، قال أن الأهلي حدد يوم 21 سبتمبر الجاري من أجل السفر إلى تونس لخوض مباراة العودة أمام الترجي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويواجه الأهلي نظيره الترجي يوم 16 سبتمبر في مباراة الذهاب ببرج العرب، على أن تقام مباراة العودة يوم 23 سبتمبر في تونس.