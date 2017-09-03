يد الأهلى تشارك فى بطولة الجمهورية الصيفية بالأسكندرية لـ«الناشئات»

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يشارك فريق كرة اليد بالنادى الأهلى (ناشئات) مواليد «2006، 2007،2008»، فى بطولة الجمهورية الصيفية، والتى تستضيفها ملاعب الأكاديمية البحرية بالأسكندرية فى الفترة من 6 حتى 8 سبتمبر المقبل الجارى.

ويخوض فريق اليد مرانه يومياً منذ فترة الإعداد على ملاعب كرة اليد بمقر النادى بمدينة نصر، استعدادًا للبطولة الصيفية.

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يذكر أن فرق الناشئات قد حصلت على إجازة يومين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قبل أن يعود للتدريبات أمس السبت استعدادًا للسفر إلى الإسكندرية بعد غدٍ، الثلاثاء، للمشاركة في البطولة.