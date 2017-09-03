قطعوا يده وقتلوه بـ 20 طعنة.. تفاصيل التضحية بـ "عامل المعادي" قبل صلاة العيد
قطعوا يده وقتلوه بـ 20 طعنة.. تفاصيل التضحية بـ "عامل المعادي" قبل صلاة العيد
07:30 م الأحد 03 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - فتحي سليمان ومحمود السعيد:
أنهى 3 أشخاص، في منطقة طره بالمعادي، حياة جارهم بعد مشاجرة معه بدأت باعتراض منه على تواجد "أضحية عيد" يمتلكها أحدهم بمدخل العقار محل سكنه.
تلقى قسم شرطة المعادي إخطارًا من مستشفى "مبرة المعادي" بوصول "هيثم.م" عامل، مقطوع اليد ومصابًا بـ20 طعنة في أنحاء متفرقة من جسده، لفظ إثرها أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه، وذلك نتيجة مشاجرة وقعت بدائرة القسم.
انتقل الرائد إسلام سعيد، وأنور المنياوي معاونا مباحث القسم، لفحص البلاغ وضبط المتهمين، حيث بيَّنت التحريات الأولية أن مشاجرة اندلعت الخميس الماضي (ليلة وقفة العيد) بسبب اعتراض المجني عليه "هيثم" على وضع جاره "علاء. ع" أضحية للعيد "عجل" في مدخل العقار القاطن به المجني عليه، ما يعوق حركة السكَّان، وانتهت المشاجرة بتدخل الجيران.
أضافت التحريات أنه مع نزول المجني عليه لصلاة العيد، فوجئ بالمتهم "علاء" يغلق باب العقار بجنازير وأقفال، ومعه شخصين آخرين ممسكين بأسلحة بيضاء خلف باب العقار، وأن الضحية تمكن من فتح الباب، قبل أن يهم المتهمون الثلاثة بتقييده وقطع يده وطعنه أكثر من 20 طعنة في أنحاء متفرقة من جسده.
نقل الأهالي المجني عليه إلى مستشفى المبرة بالمعادي لمحاولة إنقاذه، وشوهد المتهم الأول داخل المستشفى يعد تقريرًا طبيًا، فأخبر المجني عليه طبيبه المعالج بقاتله، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة، واحتجز أفراد أمن المستشفى المتهم وسلموه لرجال الشرطة.
اعترف المتهم أمام العميد حمدي النهري، مفتش مباحث المعادي، بارتكابه الواقعة، وقتله المجني عليه بمساعدة شخصين آخرين، لاذا بالفرار.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
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