مصري بالصين يقبل يد السيسي: «مصر محتاجاك يا ريس» (فيديو)

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استقبل أبناء الجالية المصرية في الصين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، فور وصوله مدينة شيامن، للمشاركة باجتماعات قمة دول «البريكس»، وسط هتافات «تحيا مصر».

كما حرص بعضهم على الدعاء للرئيس بشدة، وآخرين على التقاط الصور التذكارية معه، فيما قِبل أحدهم يده، قائلًا: «بنحبك يا ريس أوي، ربنا معاك.. خدوا بالكم منه.. مصر محتاجاك يا ريس.. ربنا يديك الصحة».

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وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج، وسيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الفيتنامية هانوى؛ في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس مصري في تاريخ العلاقات بين البلدين.