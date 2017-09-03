إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد (صور)

التحرير

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شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، إقبالًا متوسطًا من الأهالي، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

ورصدت «التحرير» خلال جولتها على شاطئ بحري، تواجد عدد كبير من أبناء المحافظات الأخرى، الذين حرصوا على قضاء الأجازة على شواطئ المدينة الساحرة وزيارة معالمها السياحية.

من جانبه، قال اللواء أحمد حجازي مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن نسبة الإشغالات بالشواطئ والمنشآت السياحية لم تتخطى الـ70%، معتبرًا أن تلك النسبة ضعيفة بالمقارنة بعيد الفطر ومرجعا ذلك إلى أن ذلك مع قرب دخول المدارس .

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وأضاف حجازي، أن الإدارة شنت عدد من الحملات على الشواطئ المختلفة لرصد أي مخالفات في الأسعار من جانب مستأجريها.