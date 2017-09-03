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أمن أسوان يرفض تنظيم مظاهرة نوبية أمام ديوان المحافظة

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أمن أسوان يرفض تنظيم مظاهرة نوبية أمام ديوان المحافظة أمن أسوان يرفض تنظيم مظاهرة نوبية أمام ديوان المحافظة

التحرير

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فرضت قوات الأمن بأسوان، سياجًا أمنيًا بمحيط حديقة درة أمام ديوان عام المحافظة، بالتزامن مع دعوات أطلقتها الكيانات النوبية لتنظيم تظاهرة في ثالث أيام العيد، تحت شعار "العيد فى النوبة أحلى"؛ بهدف إحياء التراث والثقافة النوبية، والمناداة بعدة مطالب.

وقال مصدر أمني، أنه لم يتم الموافقة على تلك الفعالية، خوفًا من اندساس عناصر تثير الفوضى والأزمات، لافتًا إلى الدفع بسيارات شرطة ومدرعات ونشر القوات حول محيط الحديقة وبميدان نادى أسوان مرورًا بكورنيش النيل.

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وكانت الكتل والكيانات النوبية بأسوان، دعت اليوم الأحد، لتنظيم ثلاث تجمعات نوبية، حيث تشمل التجمعات النوبية والتى كان مقرر لها بميدان الجزيرة لأبناء النوبة القادمين من مركز نصر النوبة، فيما كان من المقرر أن يقام التجمع النوبى الثانى بالقرب من حديقة فريال بكورنيش النيل لأبناء النوبة القادمين من قرى الشلال، وغرب سهيل، وجزيرة سهيل، ونجع المحطة وجبل تقوق، والتجمع الثالث كان سيقام ميدان المحطة لكافة الأطياف النوبية، فيما تدخل الأمن لمنع أى تواجد أى من هذه التجمعات سوى بميدان الجزيرة شمال اسوان.

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التحرير

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