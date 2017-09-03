خبير: التبادل التجاري لمصر مع دول البريكس وصل إلى 70 مليار دولار

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قال الدكتور أحمد قنديل، خبير الشئون الآسيوية بمركز الأهرام للدراسات، إن تجمع «البريكس» هدفه مساعدة الاقتصادات الناشئة، كما يعد منصة تعبر عن مصالحها.

أضاف قنديل، خلال مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن مصر أصبحت مؤهلة للدخول في تجمع «البريكس» من النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية.

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أوضح أن «التبادل التجاري لمصر مع دول البريكس وصل إلى 70 مليار دولار، وربما يؤثر الانضمام للتجمع على الصناعة الوطنية، وهو يحتاج دراسة».

وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج، وسيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الفيتنامية هانوى؛ في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس مصري في تاريخ العلاقات بين البلدين.