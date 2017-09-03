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أمين غرفة التجارة الصينية: «دول البريكس تمثل 40% من سكان العالم»

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أمين غرفة التجارة الصينية: «دول البريكس تمثل 40% من سكان العالم» أمين غرفة التجارة الصينية: «دول البريكس تمثل 40% من سكان العالم»

التحرير

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قال الدكتور ضياء حلمي الفقي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، اليوم الأحد، إن دول مجموعة «البريكس» الأساسية هي الصين والهند وروسيا والبرازيل، كما انضمت جنوب إفريقيا عام 2010.

أضاف حلمي، خلال لقاء له عبر فضائية «أون لايف»، أن دول البريكس تمثل 40% من سكان العالم، و40.2% من حجم الطاقة العالمي، و11% من الانفاق العسكري العالمي، و25% من إجمالي الناتج القومي.

أكد أن «البريكس» مجموعة قليلة العدد كبيرة التأثير، مشدّدةً على أهمية المشاركة المصرية في القمة المنعقدة حاليًا في بكين.

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وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح ، تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج، وسيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الفيتنامية هانوى؛ في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس مصري في تاريخ العلاقات بين البلدين.

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التحرير

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