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زحام شديد على دور السينما في الإسكندرية (صور)

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شهدت دور السينما في محطة الرمل وسط الإسكندرية، زحامًا شديدًا في 3 أيام من عيد الأضحى المبارك، من قبل المئات الذين قدموا لمشاهدة الأفلام الجديدة المعروضة بها بصحبة أصدقائهم.

يقول علي السيد - طالب، إنه يحرص في كل عيد على القدوم لمشاهدة أحد الأفلام الجديدة صحبة أصدقائه، ثم الذهاب إلى أحد مقاهي منطقة محطة الرمل لقضاء السهرة.

وأوضح أحمد عبد الله، موظف، أنه جاء بصحبة صديقه لمشاهدة أحد الأفلام بشكل خاص، كفسحة مميزة في العيد مشيرًا إلى أنه سيدخله مرة أخرى مع زوجته ولكن عقب انتهاء أيام العيد، بعيدًا عن الزحام والمضايقات.

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من جانبها، عززت قوات الأمن من تواجدها بمختلف شوارع محطة الرمل ووسط المدينة والكورنيش كما تواجدت عناصر من الشرطة النسائية لضبط أي وقائع أو مضايقات.

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