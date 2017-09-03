رغم قرار المحافظ بحظرها.. تأجير الخيول والتكاتك لأطفال أسوان مستمر (صور)

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لم يمتثل أصحاب التكاتك والدراجات البخارية وأصحاب الخيول والحمير لقرار مجدى حجازى، محافظ أسوان بشأن منع "تأجيرهم" خلال أيام عيد الأضحي، خاصة قرب ميدان المحطة ومبنى ديوان عام المحافظ وأمام نادى أسوان.

وأكد المهندس أدهم دهب، رئيس غرفة العاديات السياحية بأسوان، أن هناك حالة من الغضب بين الأهالى من مخالفة قرار المحافظ، الذى أصدره أول أيام العيد، مضيفًا أنه من غير المعقول أن تحتل فيه التكاتك والحمير والخيول شوارع رئيسية وسياحية هامة تحت حجة مظاهر الاحتفال بالعيد، في الوقت الذى طالب فيه حسين عبده - موظف، المحافظ بعد اتخاذ أى قرارات لم تُنفذ والتى تُسبب له حرجًا كبيرًا.

وكان محافظ أسوان، قد طالب مسؤولى الأجهزة الأمنية، والمحليات بمنع تأجير الخيول والحمير والتكاتك والموتسيكلات، للأطفال طوال أيام عيد الأضحى، فى الميادين العامة والحدائق وخاصة ميدان المحطة وسط أسوان وميدان نادى أسوان الرياضى وبالشوارع الرئيسية وذلك لخطورتها على حركة المشاة، إضافة إلى تعطل الحركة المرورية للسيارات وتشويه واجهة المدينة، مع تسببها فى التلوث البيئى نتيجة إلقاء مخلفاتها بهذه الميادين والشوارع.